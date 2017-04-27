Песков: сообщения о встрече Путина и Трампа в конце мая недостоверны

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"По-английски это называется wishful thinking, по-русски это называется "выдавать желаемое за действительное", - заявил он.

Комментируя возможность встречи двух лидеров в мае, Песков заявил что "это не так". "Нет", - отметил он, отвечая на уточняющий вопрос, готовится ли встреча.