Косачев считает конъюнктурным решение руководства Черногории о вступлении в НАТО

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Черногории исходили из собственных конъюнктурных соображений, принимая решение о вступлении страны в НАТО. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета по международным делам Константин Косачев, комментируя результат голосования в черногорском парламенте.
28 апреля Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление в Североатлантический альянс. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у здания парламента.
"Можно только соболезновать народу братской Черногории, не сумевшему противостоять своему оставшемуся в прошлом и решающему собственные конъюнктурные задачи политическому руководству", - сказал Косачев.
Он отметил, что после завершения холодной войны функций у НАТО не осталось. "Само сохранение военного блока вынуждает альянс искусственным образом выдумывать внешние угрозы и сплачивать под своими знаменами тех, кто, даже не веря в угрозы, готов покорно входить в ряды так называемого большинства", - добавил Косачев. Таким образом, продолжил он, НАТО не минимизирует угрозы в Европе, а лишь провоцирует их. "НАТО - это союз генералов, готовящихся к уже прошедшей войне", - заключил сенатор.