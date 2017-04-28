Косачев считает конъюнктурным решение руководства Черногории о вступлении в НАТО

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Черногории исходили из собственных конъюнктурных соображений, принимая решение о вступлении страны в НАТО. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета по международным делам Константин Косачев, комментируя результат голосования в черногорском парламенте.

28 апреля Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление в Североатлантический альянс. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у здания парламента.

"Можно только соболезновать народу братской Черногории, не сумевшему противостоять своему оставшемуся в прошлом и решающему собственные конъюнктурные задачи политическому руководству", - сказал Косачев.

Он отметил, что после завершения холодной войны функций у НАТО не осталось. "Само сохранение военного блока вынуждает альянс искусственным образом выдумывать внешние угрозы и сплачивать под своими знаменами тех, кто, даже не веря в угрозы, готов покорно входить в ряды так называемого большинства", - добавил Косачев. Таким образом, продолжил он, НАТО не минимизирует угрозы в Европе, а лишь провоцирует их. "НАТО - это союз генералов, готовящихся к уже прошедшей войне", - заключил сенатор.