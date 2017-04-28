МИД РФ: статус наблюдателя позволит Молдавии участвовать в работе органов ЕврАзЭС

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии (ЕврАзЭС) позволит Молдавии участвовать в деятельности рабочих органов объединения. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя.

"Молдавия будет иметь право участвовать в заседаниях, получать незакрытую документацию, участвовать в деятельности рабочих органов союза, главным из которых является Совет Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров", - сказал дипломат.

"В договоре о Евразийском экономическом союзе есть понятие о статусе наблюдателя, но нет ни процедуры, ни порядка осуществления этой деятельности", - пояснил замглавы МИД РФ.

Небензя добавил, что разработку правил и процедур, касающихся статуса наблюдателя, планируется завершить к следующему саммиту ЕврАзЭС, которые состоится этой осенью. "Мы планируем разработать порядок до следующего саммита ЕАЭС, и там, когда он будет разработан, предоставить им статус наблюдателя. К этому стремимся и мы, и они", - отметил он.

В то же время Василий Небензя отметил, что о присоединении Молдавии к единому таможенному пространству ЕврАзЭс в связи с предстоящим получением статуса наблюдателя в организации не обсуждается.

Небензя напомнил, что на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке в середине апреля было принято решение приветствовать намерение Молдавии стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе, а само решение о наделении ее данным статусом принять уже после того, как будут разработаны соответствующие правила.

Специальный формат для нечленов ЕврАзЭС

Замминистра иностранных дел РФ также заметил, что специальный формат, позволяющий познакомиться с работой ЕврАзЭС странам, не желающим вступать в организацию или получать в ней статус наблюдателя, может быть создан в дальнейшем.

"У нас есть идея, чтобы создать формат даже для стран, которые не хотят получать статус наблюдателя - мы в ЕврАзЭС никого не тянем силком, - сказал он. - Речь идет о том, чтобы те, кто хочет увидеть, что реально происходит в ЕврАзЭС, имели возможность присутствовать на заседаниях, чтобы понять, чем мы там занимаемся".

Небензя отметил, что такой формат позволит развеять множество домыслов вокруг работы ЕврАзЭС.

"Все утверждают, что это политическое детище России, где мы выкручиваем руки странам - участницам и навязываем свою волю, - сказал он. - Я постоянно говорю, что это не просто далеко от истины, но что все обстоит практически наоборот. На самом деле, в рамках Евразийского экономического союза, в рамках его рабочих органов идут жаркие споры на предмет экономической деятельности, страны отчаянно отстаивают свои интересы, и мы очень часто сами оказываемся в экономическом проигрыше, поступаемся своими интересами, как и другие страны, чтобы достичь консенсуса".

Диалог с Еврокомиссией

Небензя добавил, что ЕврАзЭС развивает диалог с Еврокомиссией на экспертном уровне, но политической дискуссии по вопросам "интеграции интеграций" пока не получается.

"Диалог на экспертном уровне между Евразийским экономическим союзом и Еврокомиссией уже ведется, - сказал он. - Это вопросы технических стандартов, какие-то другие вещи. Политического диалога нет. Вы знаете, чем это обусловлено".

Небензя напомнил, что в октябре прошлого года в Минске состоялась международная конференция с участием стран Европейской экономической комиссии ООН, которая собрала представителей входящих в эту организацию стран и академического сообщества. "Там была попытка обсудить перспективы такого диалога (между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией), - отметил он. - Были представители Еврокомиссии, заинтересованный и полезный диалог там состоялся".

"Эта тема будет продолжена, - указал Небензя. - Белорусы вчера (на сессии Европейской экономической комиссии ООН - прим. ТАСС) предложили созвать чуть ли не всемирную конференцию по обсуждению перспектив сотрудничества интеграционных объединений. UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию - прим. ТАСС) проявляет интерес к тому, чтобы продолжить тему".

Письмо Христенко Юнкеру

Небензя отметил, что российская инициатива по запуску обсуждения перспектив взаимодействия между Еврокомиссией и ЕврАзЭС, изложенная в письме председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в октябре 2015 года, к изменениям на данном направлении не привела. "На это письмо был ответ Юнкера - вежливо-стандартный, - сказал он. - Там упоминались условия, при которых Евросоюз готов развивать диалог с ЕЭК. Диалога как такового, по существу, у нас нет. Мы на него специально не набиваемся, просто говорим, что это абсурдно и не очень понятно, что такой диалог не ведется".

Небензя подчеркнул, что ЕврАзЭС - это экономическая и интеграционная реальность. "Игнорировать ее и неправильно, и может обернуться ущербом", - добавил он.