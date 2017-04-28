РФ призвала США и Южную Корею пересмотреть решение о развертывании ПРО THAAD

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия призывает США и Южную Корею пересмотреть решение о развертывании системы противоракетной обороны THAAD, которое является "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Москва не раз предупреждала, что размещение системы THAAD, принятое "в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО", подрывает "сложившийся военный баланс в регионе, ставя под вопрос безопасность сопредельных государств". "Не только мы крайне негативно восприняли данный шаг. Мы призываем еще раз как США, так и Республику Корея пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", - сказал Гатилов.

Замглавы МИД РФ отметил, что в Москве встревожены опасным развитием ситуации в регионе и осуждают провокационную ракетно-ядерную активность Пхеньяна, которая в последние полтора года "приобрела опасную динамику". "Призываем северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ", - заявил дипломат.

В то же время он призвал участников дискуссии СБ ООН отдавать себе отчет в том, что КНДР "вряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности". "Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", - отметил Гатилов.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. В интервью агентству Reuters 27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что система THAAD "феноменальна и сбивает ракеты прямо в воздухе".