Песков подтвердил планы встречи Путина с премьером Италии

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что встреча главы российского государства Владимира Путина с премьером Италии Паоло Джентилони 17 мая в Сочи готовится. Ранее о планах такого визита сообщила пресс-служба правительства Италии.

"Да, такая встреча планируется", - сказал он.

Как сообщила ранее пресс-служба правительственного дворца Киджи, "17 мая председатель Совета министров Паоло Джентилони будет в Сочи, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным".