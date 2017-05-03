Путин и Эрдоган обсудят в Сочи двусторонние вопросы и пути урегулирования в Сирии

СОЧИ/АНКАРА, 3 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудят в Сочи урегулирование ситуации в Сирии, совместную борьбу с терроризмом, а также весь комплекс двусторонних отношений. Турецкий лидер будет находиться в РФ с рабочим визитом по приглашению своего российского коллеги.

"Лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, - сообщила пресс-служба Кремля. - Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса".

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте в Москве, с начала текущего года лидеры также пять раз общались по телефону.

Сирийский вопрос

Как ожидается, основной темой переговоров в Сочи будет сирийская проблематика, которая может оттеснить на второй план даже насущные вопросы торгово-экономического взаимодействия.

В заявлении канцелярии турецкого президента относительно визита так и указывается, что лидеры в числе региональных тем "планируют обсудить главным образом Сирию". Поездка Эрдогана в РФ заранее не была запланирована, можно сказать, что недавний анонс такого визита стал экстраординарным событием, которое свидетельствует о наличии особенной ситуации в сирийской теме, которую в экстренном порядке надо обсудить двум президентам.

16 апреля в Турции прошел референдум по вводящим президентскую форму правления поправкам в конституцию, на котором законодательные изменения поддержали 51,4% населения. Несмотря на минимальный перевес сторонников поправок, политические позиции Эрдогана укрепились, 21 мая он, как ожидается, снова станет еще и главой правящей партии.

Переговоры с Путиным пройдут до встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 16-17 мая, до саммита НАТО в Брюсселе и до международного экономического форума в Китае 14-15 мая. Эту поездку Эрдогана в Сочи можно оценивать как первый зарубежный визит после референдума, когда большое внимание уделяется именно тому, куда лидер едет в первую очередь. Это важный знак того, что Анкара хочет сначала обговорить сложную сирийскую тему именно с Москвой, а уже потом скорректировать свою позицию для Вашингтона и других мировых столиц.

Турецкое наступление в Сирии и Ираке

Накануне во время выступления в штаб-квартире правящей турецкой Партии справедливости и развития Эрдоган заявил о намерении обсудить в ходе предстоящих контактов с российским лидером, а затем с президентом США, операции в Ракке и Манбидже.

"После переговоров с Путиным и Трампом, надеюсь, начнется новая эра в урегулировании ситуации в Сирии и Ираке", - сказал президент Турции. Эрдоган уточнил, что предметом обсуждения будет то, что страны "могут сделать сообща для противодействия Рабочей партии Курдистана, ФЕТО (организация Фетхуллаха Гюлена) и "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ)".

Почти сразу после референдума Турция активизировалась в военном плане к югу от своих границ. Была распространена информация о подготовке новой крупномасштабной наземной операции в Сирии, начались авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и на севере Ирака. Причем на этот раз Турция борется не с ИГ, а именно с курдами, которые в республике считаются террористами.

Турция опасается укрепления позиций РПК, а также сирийских партий "Демократический союз" и "Силы народной самообороны" (ДС, СНС - признаны Турцией террористическими). В связи с этим она в одностороннем порядке решила начать с ними борьбу.

Опасения связаны с тем, что ДС и СНС все еще получают помощь от США, в том числе оружие. Кроме того, курды в Сирии, как считает Анкара, получают определенную политическую поддержку и с российской стороны, что для Турции неприемлемо. Учитывая эту поддержку, курды могут укрепиться на севере Сирии, что таит в себе большие проблемы для Турции.

Очевидно, что Эрдоган и Путин могут обсудить и режим прекращения огня в Сирии, и совместный мониторинг за его исполнением, проанализировать перспективы астанинских и женевских переговоров, политического перехода в Сирии. Однако все это Турция намерена обсуждать, стараясь получить гарантии от РФ в том, что никаких особых отношений с ДС и СНС у Москвы не будет.

Если Путин предложит Эрдогану удобное для Турции решение, то именно в этом контексте будут проходить дальнейшие контакты турецкого президента с американским лидером и главами других государств.

Торговые вопросы

Двусторонняя тематика переговоров лидеров будет сосредоточена вокруг продолжающихся проблем в импортно- экспортной сфере. Россия по-прежнему не допускает на свой рынок ряд продукции турецкого сельхозсектора. Турция же ограничивает, введя импортные пошлины, закупку российского зерна. Эта ситуация пока еще не разрешена, несмотря на несколько раундов межведомственных переговоров.

Турция заявляет, что способна найти альтернативные рынки сбыта тех же томатов, но полностью удовлетворить нужды производителей она, по мнению ряда экспертов, все равно не сможет. На фоне начавшейся нормализации отношений фермеры вложились в будущие урожаи, взяли кредиты, ожидая, что российский рынок снова откроется, как прежде. И сейчас Анкаре жизненно необходимо получить гарантии от РФ о том, что урожай в этом году будет куплен российской стороной. Иначе повторится ситуация кризисного периода, когда производители не отправили товары на экспорт, не получили доходов, не выплатили долги по кредитам, а урожай гнил на складах и на полях.

Темы нефтегазового сотрудничества, строительства АЭС "Аккую" также будут подняты на встрече лидеров, но в них в последнее время никаких экстраординарных прорывов нет, так что президенты, как считается, только лишь подтвердят свою обоюдную решимость все эти проекты эффективно реализовать.

Переговоры по С-400

Отдельное внимание будет уделено вопросу о закупке Турцией зенитно-ракетных систем С-400. Переговоры по этой теме ведутся с зимы прошлого года, однако ничего конкретного власти не заявляют. Говорится лишь, что переговоры идут позитивно и перешли в завершающую фазу, но пока не достигли этапа подписания контракта.

В конце апреля министр национальной обороны Турции Фикри Ышык предположил, что по итогам переговоров Путина и Эрдогана может быть принято "совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков лишь подтвердил ТАСС, что тема поставок С-400 может обсуждаться на встрече двух президентов в Сочи.

По данным некоторых близких к теме источников, с которыми удалось пообщаться корр. ТАСС, в вопросе поставок С-400 есть определенные проблемы. Турция хочет получить наиболее выгодные условия, как по цене, так и по передаче части технологий и совместному производству некоторых частей этих ЗРК. Россия же пока хочет только продать комплексы, не нагружая контракт дополнительными условиями.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Турция и Россия достигли принципиальных договоренностей по вопросу покупки систем С-400" и ведут переговоры по вопросам цены и совместного производства. Министр добавил, что "Турция купит" российские ЗРК, и ей "нужно укреплять свои возможности ПВО". Он также добавил, что республика хотела бы купить ЗРК у НАТО, но страны альянса "не продемонстрировали движение в этом направлении".