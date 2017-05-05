Клинцевич назвал враждебным американский законопроект о контроле российских портов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Факт принятия Конгрессом США законопроекта о контроле российских портов является враждебной акцией по отношению к России. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Понятно, что ни о каком внешнем контроле российских портов не может быть и речи, но сам факт принятия конгрессом США подобного законопроекта мы в России расцениваем как враждебную по отношении к нашей стране акцию. Одновременно не думаю, что законопроект, даже в случае вступления его в силу, как-то изменит позицию Пхеньяна", - сказал сенатор.

По его словам, этим документом США выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей торговлю КНДР с другими странами. "Прежде всего обращает на себя внимание содержащийся в законопроекте перечень стран, за портами которых, по мнению американских конгрессменов, требуется установить особый контроль - Россия, Китай, Иран, Сирия. США опять пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир. Если называть вещи своими именами, то России, Китаю, Ирану и Сирии прямо говорят: "Вы находитесь на подозрении", что с точки зрения международного права является абсолютным нонсенсом", - подчеркнул Клинцевич.

Палата представителей Конгресса США 4 мая приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Он предусматривает контроль за иностранными судами, которые на протяжении последних 365 дней заходились в национальном морском или воздушном пространстве КНДР. Кроме того, документ допускает введение контроля за деятельностью ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.