Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич назвал враждебным американский законопроект о контроле российских портов

Политика
5 мая, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

По словам сенатора, США выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей торговлю КНДР с другими странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Факт принятия Конгрессом США законопроекта о контроле российских портов является враждебной акцией по отношению к России. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Понятно, что ни о каком внешнем контроле российских портов не может быть и речи, но сам факт принятия конгрессом США подобного законопроекта мы в России расцениваем как враждебную по отношении к нашей стране акцию. Одновременно не думаю, что законопроект, даже в случае вступления его в силу, как-то изменит позицию Пхеньяна", - сказал сенатор.

Смотрите также

Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима

Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР

По его словам, этим документом США выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей торговлю КНДР с другими странами. "Прежде всего обращает на себя внимание содержащийся в законопроекте перечень стран, за портами которых, по мнению американских конгрессменов, требуется установить особый контроль - Россия, Китай, Иран, Сирия. США опять пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир. Если называть вещи своими именами, то России, Китаю, Ирану и Сирии прямо говорят: "Вы находитесь на подозрении", что с точки зрения международного права является абсолютным нонсенсом", - подчеркнул Клинцевич.

Палата представителей Конгресса США 4 мая приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Он предусматривает контроль за иностранными судами, которые на протяжении последних 365 дней заходились в национальном морском или воздушном пространстве КНДР. Кроме того, документ допускает введение контроля за деятельностью ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама