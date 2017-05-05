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МИД РФ: полет спецборта Лаврова в Финляндию был согласован

Политика
5 мая, 21:14 дата обновления: 5 мая, 21:22 UTC+3

Так в российском внешнеполитическом ведомстве ответили на обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.

В министерстве подтвердили, что речь идет о самолете министра иностранных дел России. "Лавров летел в Финляндию с визитом, - отметил собеседник агентства. - Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно".

"Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пятницу Силы обороны (вооруженные силы - прим. ТАСС) Эстонии выступили с утверждением о том, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" якобы нарушил в среду воздушную границу Эстонии. Некоторые СМИ предположили, что речь шла о лайнере, на котором глава российского МИД прибыл с визитом в Финляндию.

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