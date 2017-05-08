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Клинцевич: планы Киева сделать 9 мая рабочим днем говорят о крайнем национализме

Политика
8 мая, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о необходимости переноса даты праздника с 9 на 8 мая для "воспитания молодого поколения"

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Первый заместитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Озвученные на Украине инициативы по переносу праздничного дня с 9 на 8 мая свидетельствуют о попытке переформатировать сознание народа в сторону крайнего национализма и ненависти к России, заявил журналистам первый заместитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича о необходимости переноса даты праздника.

"Вероятное объявление 9 мая рабочим днем - это, если вдуматься, еще одно звено в цепи взаимосвязанных событий последних трех лет на Украине, а именно: проявление крайнего национализма, насаждение ненависти ко всему российскому, теперь уже под видом "воспитания молодого поколения". Увы, история ничему не учит", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как отметил сенатор, Киев доверил воспитание молодого поколения человеку, который является "ярым апологетом бандитов ОУН" (запрещена в РФ). "Вятрович на полном серьезе пытается доказать, что Волынская резня была стихийным восстанием украинских крестьян", - сказал Клинцевич.

Ранее Вятрович заявил о необходимости перенести выходной день с 9 на 8 мая, объясняя это необходимостью "воспитания молодого поколения". Он отметил, что готовится законопроект, который отменит выходные дни 1, 2 и 9 мая, а также 8 марта.

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