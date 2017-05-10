Лавров не обсуждал с Трампом увольнение директора ФБР

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Анатолий Бочинин/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не касался вопроса увольнения директора ФБР Джеймса Коми на встрече с президентом США Дональдом Трампом, назвав это внутренним делом Соединенных Штатов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встреч с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Это вообще не мой вопрос, я могу привести примеры, когда в Российской Федерации, во Франции, в Великобритании кто-то кого-то назначает, кто-то кого-то увольняет. Это ваши (США) внутренние дела", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос американского журналиста.
Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна, он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.
Лавров прибыл в США во вторник вечером, его визит продлится по четверг включительно. После переговоров в Вашингтоне министр направляется в Фэрбенкс (Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.