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Союз журналистов России призвал коллег из США не забывать о профессиональных стандартах

Политика
12 мая, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В Белом доме претензий к работе российского фотографа, снимавшего встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, не выдвигали, пояснив, что он не нарушал протокол

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Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал своих американских коллег оставаться профессионалами, несмотря на политическую конъюнктуру.

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Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ

Так СЖР отреагировал на публикации в США, касающиеся фотосъемки встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Фоторепортаж со встречи президента США с главой МИД РФ, который подготовил фотокор ТАСС Александр Щербак, вызвал неожиданно бурную реакцию американских СМИ. Сначала некоторые издания возмутились, что на протокольную часть встречи был допущен только фотограф от российской стороны. Когда выяснилось, что съемку также вел фотограф Белого дома, ряд СМИ сообщили, что в администрации Трампа были возмущены появлением этих фотографий в открытом доступе. Среди публикаций американских СМИ были даже сообщения, что российский журналист имел гипотетическую возможность пронести в кабинет президента США прослушивающие устройства.

В Белом доме претензий к работе Щербака не выдвигали. Представитель американского президента отметила, что допуск фотографа на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол. Агентство ТАСС выразило удивление в связи с реакцией американских СМИ и призвало российские и международные журналистские организации дать оценку этой ситуации.

В обращении, опубликованном на сайте Союза журналистов России, союз призвал американских коллег к "здравомыслию и взвешенности" и попросил их "помнить о высоких стандартах профессионализма, который всегда был присущ их предшественникам".

"Надеемся на то, что, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, они (американские СМИ - прим. ТАСС) останутся верными принципам профессии и журналистской солидарности", - говорится в обращении СЖР.

"Союз Журналистов России выражает солидарность с коллегой, фотокорреспондентом Александром Щербаком, ставшим очередным объектом нападок журналистов CNN, обвинившим фотографа в обмане и якобы незаконной публикации фотографий со встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - говорится в документе.

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