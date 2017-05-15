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Желающих в последний момент проголосовать не "по прописке" попросят объяснить причину

Политика
15 мая, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Эта норма затронет избирателей, которые решат голосовать не по месту регистрации в последние четыре дня перед выборами президента в 2018 году

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Избиратели, которые в последние четыре дня перед выборами президента в 2018 году решат голосовать не по месту регистрации, должны будут объяснить причину смены избирательного участка. Такая норма содержится в материалах ЦИК России, подготовленных к совещанию с региональными избиркомами, посвященному механизмам голосования без открепительных удостоверений.

Избирателям необходимо будет подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования. Документ будет защищен специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования.

"Это сделано для борьбы с возможными злоупотреблениями и касается только тех, кто сообщает о своем желании проголосовать в другом месте слишком поздно. Тем, кто подаст заявление о смене участка заранее, ничего не потребуется объяснять и подтверждать", - говорится в материалах ЦИК.

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В марте члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, который предусматривает, в частности, отмену открепительных удостоверений. Разработать механизм голосования без открепительных талонов должен Центризбирком. Поправки были приняты в первом чтении 12 апреля, а в конце апреля ЦИК представил свое видение голосования граждан не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.

Как еще можно будет проголосовать не по месту регистрации

Те, кто постоянно живет не по месту регистрации (таких, по оценкам ЦИК, порядка 5 млн), смогут не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до дня голосования прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней в участковую комиссию и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке. Через государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" информацию передадут в УИК, к которому он приписан, и исключат человека из списка избирателей по месту регистрации.

Те избиратели, которые живут по месту регистрации, но заранее знают, что в день выборов будут в отъезде, смогут в те же сроки подать заявление в свой ТИК или УИК. Там им подскажут, на каком участке им будет удобно проголосовать, исключат из "родного" списка избирателей и впишут в новый, по месту пребывания в день голосования.

Также заявление не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до выборов можно будет подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, рассматривается возможность подачи такого заявления в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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