ЦИК и "Яндекс" создадут карту избирательных участков для голосующих не по прописке

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Центризбирком России совместно с компанией "Яндекс" создаст карту всех российских избирательных участков, которая с учетом отмены открепительных удостоверений позволит людям легко находить удобный участок для голосования. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
В марте члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, который предусматривает, в частности, отмену открепительных удостоверений, поправки прошли первое чтение 12 апреля. Механизм голосования без открепительных разработал ЦИК. Открепиться от участка по месту регистрации и прикрепиться к удобному по расположению можно будет не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за пять дней. Те, кто в последний момент решит голосовать не по месту регистрации, смогут за 4 дня до выборов и менее подать заявление по месту "прописки", объяснив причину своего решения.
На заседании рабочей группы, посвященной новациям законодательства, Булаев сообщил, что карта избирательных участков уже есть на сайте ЦИК и "вполне успешно работает". "Мы ее актуализируем по мере того, как могут меняться адреса участковых избирательных комиссий", - заметил он.
Кроме того, подобная карта будет создана "Яндексом". "У нас на днях состоится встреча с руководством "Яндекс", которое готово сотрудничать с нами на добровольной основе, начали это уже делать. Мы надеемся заключить соглашение, которое сделает наши взаимоотношения публичными", - сказал Булаев.
Он уточнил, что "в "Яндексе" тоже будет создана карта, которая позволит избирателю просто определить место своего нахождения, определить перечень участков, которые находятся в зоне его нахождения, и определить участок, на котором ему крайне удобно было бы проголосовать". Аналога такой карты в РФ нет, отметил зампред ЦИК. "Мы не видим здесь ничего такого, что не могло бы быть реализовано и что находится вне рамок наших организационных или финансовых ресурсов", - подчеркнул он.