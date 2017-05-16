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МИД РФ: отказ МТБЮ освободить Младича для лечения в России вызывает недоумение

Политика
16 мая, 21:19 UTC+3

Отказ в передаче серба на лечение показателен для гаагского правосудия, заявили в министерстве

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Ратко Младич

Ратко Младич

© EPA/MARTIN MEISSNER POOL

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Отказ Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) временно освободить бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья для прохождения лечения в России не вызывает ничего кроме недоумения. Об этом говорится комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Отказ в передаче серба на лечение показателен для гаагского правосудия. МТБЮ ранее соглашался на временное освобождение обвиняемых и при наличии гораздо менее весомых для этого оснований, и потому и решение трибунала, и его аргументация ничего кроме недоумения не вызывает", - отметили в дипведомстве.

В МИД также указали на то, что серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что "Судебная палата МТБЮ в своих выводах о якобы адекватном медицинском контроле и возрастном характере заболеваний Р. Младича опиралась на мнение медиков пенитенциарного учреждения МТБЮ, а также неких "независимых медицинских специалистов", хотя репутация тюрьмы в Схевенингене, в стенах которой при невыясненных обстоятельствах раз за разом уходят из жизни обвиняемые, уже давно скомпрометирована". В дипведомстве напомнили о том, что "за период деятельности МТБЮ и под его юрисдикцией скончались в общей сложности 18 человек (16 из них этнические сербы)".

"Судебная палата МТБЮ несет полную ответственность за принятое решение и последствия своих выводов, свидетельствующих об очередном факте пренебрежения такими фундаментальными правами, как право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь", - подчеркнули в МИД РФ.

20 марта юристы бывшего главнокомандующего ВС Республики Сербской направили в МТБЮ процессуальное ходатайство о временном освобождении обвиняемого и его переводе на лечение в Россию. "Руководствуясь соображениями гуманности, Российская Федерация откликнулась на просьбу сербского генерала и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии для положительного решения вопроса", - указали ранее в МИД РФ.

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. Ожидается, что вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.

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МТБЮ отказался освободить Младича для лечения в России

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