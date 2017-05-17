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Песков отказался комментировать разговор Трампа и Лаврова об угрозах в сфере авиации

Политика
17 мая, 13:19 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, мая. /ТАСС

Ранее стало известно, что президент США якобы сообщил главе МИД РФ о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать разговор президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова о террористических угрозах в сфере авиации.

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"Нет, не буду комментировать и сейчас", - сказал Песков.

Во вторник Песков не стал также комментировать публикации СМИ о том, что Трамп якобы передал Лаврову некоторые секретные сведения. Однако позже в СМИ появилась информация, что данные, которыми Трамп поделился с Лавровым на встрече в Вашингтоне, касалась планов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет.

В Белом доме эти сведения подтвердили, отметив, что обсуждение террористических угроз в сфере авиации Трампом и Лавровым во время встречи было более чем уместным ввиду того, что этот вопрос является актуальным для обеих стран.

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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