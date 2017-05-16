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Белый дом: обсуждение Трампом и Лавровым угроз в сфере авиации было "более чем уместным"

Международная панорама
16 мая, 22:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам Шона Спайсера, вопрос террористических угроз в сфере авиации актуальным для обеих стран

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Обсуждение террористических угроз в сфере авиации президентом США Дональдом Трампом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи на прошлой неделе было более чем уместным ввиду того, что этот вопрос является актуальным для обеих стран. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Дискуссия касалась угрозы в сфере авиации, актуальной для обеих стран. Они обсудили волнующие нас (США и Россию) вопросы, это более чем уместно", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме 10 мая.

Трамп заявил 16 мая, что он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов и, по его мнению, будут способствовать борьбе с терроризмом.

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