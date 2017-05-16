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ABC: комитет по разведке Сената запросил у Белого дома детали разговора Трампа с Лавровым

Международная панорама
16 мая, 19:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Комитет намерен прояснить ситуацию в свете публикации The Washington Post о том, что Трамп мог поделиться с Лавровым и Кисляком секретной информацией о группировке "Исламское государство"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Комитет по разведке Сената Конгресса США направил запрос в Белый дом с целью получить более подробную информацию о содержании разговора президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом РФ Сергеем Кисляком в Вашингтоне. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на Ребекку Уоткинс, официального представителя председателя данного комитета Ричарда Бурра (республиканец от штата Северная Каролина - прим. ТАСС).

Уоткинс информировала ABC, что сенатский комитет по разведке намерен прояснить ситуацию в свете публикации газеты The Washington Post о том, что Трамп мог поделиться с Лавровым и Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, глава МИД России информировал президента РФ Владимира Путина о своей встрече 10 мая с президентом США Дональдом Трампом, как он обычно это делает. При этом Песков не стал приводить детали беседы. Ранее Песков назвал публикации о якобы раскрытии американским лидером на той встрече неких секретных сведений "полной ерундой", в которых "нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что подобные сообщения в СМИ являются продолжением кампании, которая развернулась еще до выборов президента США, и имеют своей целью "политическое давление на новую администрацию Белого дома, торг по различного рода вопросам назначений, лоббирования".

Сам Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов и, по его мнению, они будут способствовать борьбе с терроризмом.

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