Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 мая в Белом доме, как очень успешную. Соответствующую оценку он озвучил после совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"У нас состоялась очень и очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на тему публикации газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп якобы мог поделиться с российским министром секретной информацией о международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
"Мы хотим иметь как можно больше (партнеров), чтобы вместе бороться с терроризмом", - добавил президент США.
Ранее Трамп, комментируя публикацию газеты, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с РФ. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.