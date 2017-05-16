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Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной

Международная панорама
16 мая, 20:23 UTC+3

По словам американского лидера, Вашингтон хочет иметь как можно больше партнеров в борьбе с терроризмом

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Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Белом доме

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 мая в Белом доме, как очень успешную. Соответствующую оценку он озвучил после совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"У нас состоялась очень и очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на тему публикации газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп якобы мог поделиться с российским министром секретной информацией о международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Мы хотим иметь как можно больше (партнеров), чтобы вместе бороться с терроризмом", - добавил президент США.

Ранее Трамп, комментируя публикацию газеты, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с РФ. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.

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