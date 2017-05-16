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AP: в Европе могут отказаться предоставлять США разведданные из-за передачи сведений РФ

Международная панорама
16 мая, 17:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Если информация о передаче Дональдом Трампом секретных данных Сергею Лаврову подтвердится, то это может "поставить под угрозу источники"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Сообщения газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп якобы предоставил министру иностранных дел РФ секретную информацию во время встречи на прошлой неделе, могут повлечь за собой отказ неназванной европейской страны от предоставления Вашингтону разведданных, если сведения издания подтвердятся. Соответствующую информацию распространило агентство Associated Press со ссылкой на источник в разведке этой европейской страны, однако о каком именно государстве идет речь, AP не сообщает.

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По его словам, если сведения СМИ подтвердятся, то предоставление разведданных Вашингтону может "поставить под угрозу источники". Других сведений на этот счет AP не предоставило.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.

Трамп на это заявил, что как глава государства имел полное право поделиться данными с Россией. Он добавил, что информация, которую он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.

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