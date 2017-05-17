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Путин: внутриполитическая борьба в США раскачивает ситуацию и наносит вред самой стране

Политика
17 мая, 15:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, мая. /ТАСС

Обвинения, звучащие в адрес России, президент назвал бредом и чушью

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Процесс внутриполитической борьбы в США, выражающийся в том числе в обвинениях в адрес России, может нанести вред самим Соединенным Штатам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, комментируя информацию о якобы переданных президентом США Дональдом Трампом главе МИД РФ Сергею Лаврову секретных данных.

"Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами", - заявил Путин, назвав звучащие обвинения в адрес России бредом и чушью. "Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди", - подчеркнул он.

"В любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, мы туда вмешиваться не собирались и не будем", - сказал российский президент.

Путин также воздержался от оценок деятельности Трампа на посту президента, подчеркнув, что подобные оценки должен давать американский народ и американские избиратели.

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