Белый дом не в курсе, как содержание разговора Трампа и Лаврова просочилось в СМИ

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом не имеет представления о том, как содержание переговоров президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшихся 10 мая в Вашингтоне, просочилось в СМИ.
"Я не знаю", - сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время брифинга для журналистов.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме.
Трамп на это заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом.