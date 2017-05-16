Белый дом не в курсе, как содержание разговора Трампа и Лаврова просочилось в СМИ

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом не имеет представления о том, как содержание переговоров президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшихся 10 мая в Вашингтоне, просочилось в СМИ.

"Я не знаю", - сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время брифинга для журналистов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме.

Трамп на это заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом.