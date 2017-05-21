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Депутат инициирует проверку высказываний Transparency International в адрес Поклонской

Политика
21 мая, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Инициатором проверки выступил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что инициирует проверку высказываний заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в адрес депутата Натальи Поклонской. По его словам, соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник.

В субботу Поклонская, глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого Шуманов написал в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, - заявил Пискарев журналистам. - Тем более, если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства".

"В России работают как антикоррупционные законы, так и законы, направленные на защиту граждан, и мы намерены продемонстрировать их эффективность", - продолжил парламентарий, предупредив, что "высказывания такого рода нельзя оставлять без внимания".

"Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы", - заключил глава комитета Госдумы.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Владимир Васильев расценил заявления Шуманова в адрес Поклонской как шантаж и назвал их недопустимыми.

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Персоны
Пискарев, Василий Иванович Васильев, Владимир Абдуалиевич Поклонская, Наталья Владимировна
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