Депутат: Transparency "мудро лукавит", заявляя о прозрачности своих отчетов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, возглавляющий внутрифракционную группу единороссов в Госдуме, в которую входит депутат Наталья Поклонская, считает, что организация Transparency International "мудро лукавит", заявляя о прозрачности своих отчетов. Такое мнение парламентарий высказал ТАСС.

Ранее депутат, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Словесная дуэль между Поклонской и Transparency International показали, что по-джентельменски ведет себя как раз Наталья (Поклонская). Ее условные противники мудро лукавят, опираясь на юридические формулировки и "прозрачные" отчеты, но эти прозрачные отчеты не всегда означают прозрачные намерения", - заявил Шхагошев.

При этом, обратил внимание единоросс, когда подобные организации заявляют о своих намерениях, они не признают политических акцентов и определенных заинтересованностей. "А де-юре их и нет" - указал политик.

"Мы знаем, когда подобные организации "родились" - это начало 90-х годов. Мы знаем, что их финансируют силы, которых абсолютно не устраивает как развивается наша страна", - отметил депутат. "Что касается "Транспэренси", то она пришла в Россию в 1999 году. Уверен, что проверка всей их деятельности, начиная с их появления в РФ, даст ответы на многие вопросы", - добавил парламентарий.