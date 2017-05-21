Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат: Transparency "мудро лукавит", заявляя о прозрачности своих отчетов

Политика
21 мая, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев отметил, что эти прозрачные отчеты не всегда означают прозрачные намерения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, возглавляющий внутрифракционную группу единороссов в Госдуме, в которую входит депутат Наталья Поклонская, считает, что организация Transparency International "мудро лукавит", заявляя о прозрачности своих отчетов. Такое мнение парламентарий высказал  ТАСС.

Ранее депутат, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Словесная дуэль между Поклонской и Transparency International показали, что по-джентельменски ведет себя как раз Наталья (Поклонская). Ее условные противники мудро лукавят, опираясь на юридические формулировки и "прозрачные" отчеты, но эти прозрачные отчеты не всегда означают прозрачные намерения", - заявил Шхагошев.

При этом, обратил внимание единоросс, когда подобные организации заявляют о своих намерениях, они не признают политических акцентов и определенных заинтересованностей. "А де-юре их и нет" - указал политик.

"Мы знаем, когда подобные организации "родились" - это начало 90-х годов. Мы знаем, что их финансируют силы, которых абсолютно не устраивает как развивается наша страна", - отметил депутат. "Что касается "Транспэренси", то она пришла в Россию в 1999 году. Уверен, что проверка всей их деятельности, начиная с их появления в РФ, даст ответы на многие вопросы", - добавил парламентарий.

Смотрите также

Депутат инициирует проверку высказываний Transparency International в адрес Поклонской

Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской

Поклонская: в думский комитет не было обращений по нарушениям в декларационной кампании

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
Панарин назвал валидольным матч за бронзу ЧМ между сборными России и Финляндии
3
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в Петербурге
4
На Украине по обвинению в госизмене арестован 73-летний организатор "Бессмертного полка"
5
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
6
930 лет ожидания: мощи Николая Чудотворца в течение дня доставят в Россию
7
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Темы дня
Загрузка...
Реклама