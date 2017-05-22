На дебатах в ходе праймериз единороссов самыми популярными стали темы социальной политики

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Темы социальной политики стали самыми популярными на дебатах в рамках подготовки к предварительному голосованию (так называемым праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на региональные и местные выборы, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома (ЦИК) партии Владимир Бурматов.

По данным Бурматова, с 8 апреля по 21 мая были проведены 981 дебаты, которые транслировались в режиме онлайн на сайте pg.er.ru, а также в официальной группе предварительного голосования в социальной сети "Одноклассники".

Глава ЦИК партии напомнил, что "новшеством этого года стала возможность определить темы дебатов в результате онлайн-голосования". "Больше всего дебатов прошло по темам в сфере социальной политики (251), территориального развития и управления городской средой (218), экономического роста и эффективности работы власти (216 и 137 соответственно) и другим темам", - сообщил Бурматов.

Участие в дебатах было обязательным для кандидатов на праймериз. Согласно положению о предварительном голосовании, каждый кандидат обязан принять участие как минимум в двух дебатах; не выполнившие это требование не будут допущены на предварительное голосование. По словам Бурматова, из некоторых регионов пришли предложения о том, чтобы продлить период дебатов, так как "есть запрос от кандидатов принять участие в большем количестве дебатов".

Что такое праймериз

Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы пройдет в воскресенье, 28 мая. По их итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ и 11 городских дум административных центров регионов. Кроме того, по результатам предварительного голосования будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

Праймериз пройдут по открытой модели, проголосовать на них сможет любой избиратель. Голосование будет рейтинговым, то есть проголосовать можно будет за нескольких кандидатов в списке.

В общей сложности 28 мая предполагается открыть 2017 участков для проведения праймериз. К работе в счетных комиссиях, как и ранее, будут приглашаться члены участковых избирательных комиссий. Их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, будет оплачиваться партией. Для проведения праймериз планируется напечатать 3 млн 700 тыс. бюллетеней.

На участие в праймериз подали заявления более 2,5 тыс. человек.

Предстоящие выборы

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы прямые выборы глав 16 регионов РФ, шести региональных заксобраний, городских дум 11 административных центров субъектов РФ, выборы мэра административного центра (Якутска), множество муниципальных кампаний.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания - стартовать в конце этого года.

Процедура предварительного голосования в том или ином виде использовалась "Единой Россией" в ходе всех избирательных кампаний последних лет.

Перед выборами в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, партия провела праймериз во всех регионах по открытой модели, подразумевающей возможность участия в них любого избирателя; по их итогам были отобраны кандидаты от "Единой России" для участия в выборах как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. На думских выборах единороссы получили 343 мандата из 450.