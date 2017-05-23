Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая./ТАСС/. Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал 22 мая заявление об отставке, которое будет рассмотрено 23 мая на заседании городской думы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба главы города.

"22 мая в городскую думу Нижнего Новгорода поступило заявление от Ивана Карнилина с просьбой освободить его от занимаемой должности. Заявление будет рассмотрено на заседании городской думы, отставку должны принять депутаты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Карнилин занимает пост председателя городской думы Нижнего Новгорода с 1994 года, он был избран председателем на первом заседании I созыва депутатов городской думы. Затем он вновь избирался депутатом в I, II, III, IV созывах и возглавлял Нижегородскую Городскую думу, а с V созыва становится главой города. Главой Нижнего Новгорода Карнилин был избран в октябре 2015 года - тогда за него проголосовало большинство депутатов вновь избранной городской думы.

"В январе этого года мне исполнилось 60 лет - время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет - это большой срок, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым", - цитирует слова главы города пресс-служба.

Ранее сообщалось, что депутаты городской думы VI созыва намерены 24 мая внести изменения в устав Нижнего Новгорода, касающиеся назначения и отставки главы города, а также исполнения его обязанностей в случае досрочного сложения полномочий.