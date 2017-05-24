Депутаты Нижнего Новгорода приняли отставку главы города

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли отставку главы города Ивана Карнилина. Очередная сессия городского парламента рассмотрела заявление о досрочном прекращении полномочий Карнилина, которое он подал накануне.
"В январе этого года мне исполнилось 60 лет - время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет - это большой срок, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым", - цитирует Карнилина пресс-служба главы города.
В Нижнем Новгороде в настоящее время действует двухуровневая система власти: представительная - Гордума и глава города, избранный из числа депутатов, и исполнительная, которую представляет мэр Сергей Белов.
Ранее сообщалось, что депутаты Нижнего Новгорода 24 мая намерены внести изменения в устав городского парламента, касающиеся назначения и отставки главы города, а также исполнения его обязанностей в случае досрочного сложения полномочий.
Карнилин занимал пост председателя городской думы Нижнего Новгорода с 1994 года.