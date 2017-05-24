Путин получил послание с изложением намерений нового правительства Южной Кореи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером встретился со специальным посланником президента Республики Корея Сон Ён Гилем, который передал послание от президента страны. Спецпосланник сообщил, что в этом документе "изложены намерения и принципы нашего нового правительства".

Приветствуя гостя, Путин заметил, что "очень рад видеть", "рад снова встретить" корейскую делегацию. "Хочу сказать, что мы высоко ценим ваш личный вклад в укрепление российско-корейских отношений, хорошо помним, что именно при вашей личной поддержке в 2010 году России был передан гюйс крейсера "Варяг", - сказал Путин.

Президент высказал слова гостеприимства и напомнил, что решение о данной встрече было принято во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В ответном слове Сон Ён Гиль поблагодарил Путина за личный прием, несмотря на плотный график российского лидера. От имени Мун Чже Ина он поблагодарил за поздравления с избранием. "Наш новый президент, господин Мун Чжэ Ин имеет очень твердую волю и большой интерес и любовь к России. Я думаю, что Вы с нашим новым президентом очень хорошо будете работать", - сказал он.