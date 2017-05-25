Лавров: РФ и Филиппины подписали девять важных документов, в том числе в сфере обороны

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Филиппины уже подписали девять важных документов по договоренности президентов, в том числе в сфере обороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Филиппин Аланом Питером Кайетано.
Стороны также готовят к подписанию ряд документов, в том числе по военно-техническому сотрудничеству и взаимодействию между правоохранительными органами, рассказал российский министр иностранных дел.
"Девять важных документов были подписаны членами правительства РФ и Филиппин, - сказал Лавров. - Речь идет о соглашении о сотрудничестве в сфере обороны, меморандумах по взаимодействию в сфере атомной энергетики, торговли и инвестиций, промышленности и транспорта".
"Ряд важных документов находится на завершающей стадии подготовки, в том числе по вопросам ВТС, взаимодействия между правоохранительными органами", - подчеркнул министр.
Кайетано также отметил, что Филиппины рассчитывают, что премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Манилу в ноябре текущего года для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
"Ожидаем с большой радостью прибытия Медведева в Манилу в ноябре для участия в саммите ВАС", - сказал он.