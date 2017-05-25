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Росгвардия будет помогать отражать агрессию и охранять границы России

Политика
25 мая, 15:46 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск Росгвардии, согласно которому ведомство будет привлекаться к участию в отражении агрессии против РФ совместно с Вооруженными Силами и пограничными органами ФСБ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как следует из указа, оперативно-территориальное объединение Росгвардии будет выполнять задачи по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участвовать в обеспечении режимов ЧС, военного положения, правового режима контртеррористической операции, а также участвовать в отражении агрессии против РФ совместно с Вооруженными Силами РФ, пограничными органами Федеральной службы безопасности и иными воинскими формированиями и органами. Кроме того, Росгвардия будет оказывать содействие пограничными органам ФСБ в охране границы РФ.

Также в задачи оперативно-территориального объединения Росгвардии входят охрана общественного порядка, охрана особо важных и режимных объектов, организация федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, а также за обеспечением безопасности объектов ТЭК. Отмечается, что решение о создании, реорганизации и ликвидации оперативно-территориального объединения принимается президентом РФ, он же устанавливает его границы как военно-административной единицы войск Росгвардии.

"По решению президента РФ соединения и воинские части войск национальной гвардии могут быть переданы в оперативное подчинение командующего войсками военного округа Вооруженных сил РФ для выполнения задач в области обороны", - говорится в документе. Кроме того, в оперативно-территориальном объединении Росгвардии создается военный совет.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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