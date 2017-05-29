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Черногорский депутат Миодраг Вукович находится в российском санкционном списке

Политика
29 мая, 17:36 дата обновления: 29 мая, 18:05 UTC+3

Ограничения были введены в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц

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Миодраг Вукович

Миодраг Вукович

© AP Photo/Risto Bozovic

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Черногорский депутат Миодраг Вукович, которого не пустили на территорию России, находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Елизавета Борисова.

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"Депутат Вукович не задерживался, а был депортирован, поскольку он находился в санкционном списке Российской Федерации, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц", - сообщила пресс-секретарь.

В мае 2014 года Черногория вслед за странами-членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала.

Ранее министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю. "В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста", - подчеркивалось в заявлении представителя правительства страны.

Председатель Скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович осудил якобы имевшее место задержание депутата Вуковича, назвав его нарушением дипломатических правил и прав человека. Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Черногория официально станет членом военно-политического блока 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.

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