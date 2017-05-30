Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню для оценки ситуации в республике

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить республику лично, чтобы оценить ситуацию в регионе.

Об этом Кадыров сообщил в своем канале в мессенджере Telegram.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!", - написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также привел отрывок из произведения Грибоедова "Горе от ума" и подчеркнул, что он адресован "европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны".

Ранее Макрон в ходе пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен "быть бдительным" в отношении ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в Чеченской Республике.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений этой информации.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 мая доложила Путину, что занимается этой проблемой и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь, Кадыров заявил, что никаких официальных заявлений о притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало. Глава Чечни выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.