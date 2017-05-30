Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню для оценки ситуации в республике

Политика
30 мая, 14:14 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 30, мая. /ТАСС

По словам главы Чечни, "двери открыты"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Артем Коротаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить республику лично, чтобы оценить ситуацию в регионе.

Об этом Кадыров сообщил в своем канале в мессенджере Telegram.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!", - написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также привел отрывок из произведения Грибоедова "Горе от ума" и подчеркнул, что он адресован "европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны".

Ранее Макрон в ходе пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен "быть бдительным" в отношении ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в Чеченской Республике.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений этой информации.

Смотрите также

ЕП призывает расследовать возможное преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне

Макрон заявил, что будет следить за ситуацией с ЛГБТ-сообществами в Чечне

Журналисты Чечни просят коллег из ЕС остановить вал клеветы в истории с ЛГБТ на Кавказе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 мая доложила Путину, что занимается этой проблемой и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь, Кадыров заявил, что никаких официальных заявлений о притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало. Глава Чечни выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
3
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
4
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
5
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
6
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
7
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
Темы дня
Загрузка...
Реклама