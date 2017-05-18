ЕП призывает расследовать возможное преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Депутаты Европарламента (ЕП) призвали власти Чечни в срочном порядке провести расследование возможного преследования ЛГБТ-сообществ в республике. Об этом говорится в резолюции Европарламента, опубликованной на его сайте.

В документе отмечается, что депутаты "глубоко обеспокоены" сообщениями о возможных задержаниях и преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации и "осуждают заявления правительства Чечни, отрицающие их существование (в республике - прим. ТАСС)".

"Депутаты ЕП призывают власти прекратить эту кампанию по преследованию и немедленно освободить незаконно задержанных", - говорится в заявлении. Они также призвали "чеченские и российские власти следовать международным обязательствам и поддерживать верховенство закона в области прав человека в целях обеспечения безопасности всех тех, кому может угрожать опасность, включая ЛГБТ".

"Россия несет ответственность за расследование этих актов", - считают депутаты Европарламента. Они также заявили о необходимости "немедленного объективного и тщательного расследования" и просят Совет Европы поддержать Россию в проведении этого расследования.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. А совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Позже, 5 мая, Москалькова доложила президенту РФ, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В первых числах мая совместное письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова написали министры иностранных дел пяти стран ЕС, которые подчеркнули, что сообщения об ущемлении в Чечне прав представителей меньшинства с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызывают большую обеспокоенность в европейских столицах. До этого, 25 апреля, участники пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге утвердили резолюцию, в которой указывается, что ситуация с защитой прав человека в российских регионах Северного Кавказа вызывает беспокойство организации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".

На прошлой неделе, 13 мая, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что сотрудники управления МВД по республике провели проверку после публикации "Новой газете" и изложенная в ней информация не нашла подтверждения.