Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться на выборах свердловского губернатора

Политика
30 мая, 14:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, мая. /ТАСС

Осужденная ранее за репост воспитательница сообщила, что предвыборную программу планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком, сообщила, что планирует баллотироваться на выборах губернатора Свердловской области.

"Я приняла решение идти на выборы губернатора Свердловской области. Может быть, кто-то меня несерьезно воспринимает, но я в себе уверена, я смогу выиграть эти выборы, так как я человек целеустремленный, пойду до конца", - сказала она во вторник ТАСС, добавив, что в ближайшее время начнет сбор документов.

По словам Чудновец, свою предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных. "Еще в тюрьме я думала над тем, что хочу наладить работу общества и власти, изменить жизнь к лучшему. Как обычный человек я мало что могу сделать, мне помог бы другой статус, например депутата, но так как ближайшие выборы губернаторские в моей любимой Свердловской области, то мне нельзя упустить этот шанс. Я смогу на этом посту изменить многое, у меня есть много идей", - сказала она.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября в единый день голосования. Ранее о желании баллотироваться на этот пост объявил врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Дело Чудновец

8 ноября 2016 года Катайский районный суд (Курганская область) признал Чудновец виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", за то, что она разместила в социальной сети "ВКонтакте" видео, на котором издеваются над малолетним ребенком в детском лагере. По мнению защиты воспитательницы, целью Чудновец было привлечение внимания к очередному случаю издевательства над детьми.

Суд приговорил воспитательницу к 6 месяцам лишения свободы.

По апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил этот срок с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. С 13 января она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

23 февраля заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Чудновец. Он был отменен Курганским областным судом 6 марта, в тот же день ее выпустили из женской колонии Нижнего Тагила.

Смотрите также

Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области от "Яблока"

Врио главы Свердловской области заявил об участии в губернаторских выборах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
3
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
4
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
5
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
6
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
7
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
Темы дня
Загрузка...
Реклама