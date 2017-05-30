Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться на выборах свердловского губернатора

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком, сообщила, что планирует баллотироваться на выборах губернатора Свердловской области.
"Я приняла решение идти на выборы губернатора Свердловской области. Может быть, кто-то меня несерьезно воспринимает, но я в себе уверена, я смогу выиграть эти выборы, так как я человек целеустремленный, пойду до конца", - сказала она во вторник ТАСС, добавив, что в ближайшее время начнет сбор документов.
По словам Чудновец, свою предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных. "Еще в тюрьме я думала над тем, что хочу наладить работу общества и власти, изменить жизнь к лучшему. Как обычный человек я мало что могу сделать, мне помог бы другой статус, например депутата, но так как ближайшие выборы губернаторские в моей любимой Свердловской области, то мне нельзя упустить этот шанс. Я смогу на этом посту изменить многое, у меня есть много идей", - сказала она.
Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября в единый день голосования. Ранее о желании баллотироваться на этот пост объявил врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
8 ноября 2016 года Катайский районный суд (Курганская область) признал Чудновец виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", за то, что она разместила в социальной сети "ВКонтакте" видео, на котором издеваются над малолетним ребенком в детском лагере. По мнению защиты воспитательницы, целью Чудновец было привлечение внимания к очередному случаю издевательства над детьми.
Суд приговорил воспитательницу к 6 месяцам лишения свободы.
По апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил этот срок с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. С 13 января она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
23 февраля заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Чудновец. Он был отменен Курганским областным судом 6 марта, в тот же день ее выпустили из женской колонии Нижнего Тагила.