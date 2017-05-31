Власти Москвы отказали Навальному в согласовании проведения митинга 12 июня

"Все включено" не для всех: почему отели России медленно переходят на популярную модельЭкономика и бизнес 31 мая, 20:03
Дождливая погода и высокий уровень сервиса: ПМЭФ встречает первых гостейЭкономика и бизнес 31 мая, 19:55
Глава ВЭБ: чем успешнее ЦСКА выступит в Лиге чемпионов, тем быстрее погасит кредитСпорт 31 мая, 19:49
США назвали зонд, которому предстоит исследовать Солнце, в честь астрофизика ПаркераКосмос 31 мая, 19:44
ФИФА объявила о создании свободной от табачного дыма среды на ЧМ-2018Спорт 31 мая, 19:43
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связейПолитика 31 мая, 19:41
Сафронов: долги перед тренерами и хоккеистами "Динамо" остались, ситуация решаетсяСпорт 31 мая, 19:38
Как WADA прописало: российской антидопинговой системе остался шаг до восстановленияСпорт 31 мая, 19:31
Кризис по-бразильски: скидки для оппозиции и музыканты против президентаМеждународная панорама 31 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в согласовании заявки на проведение акции 12 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"Было две заявки от организатора Навального и организатора (Романа) Рубанова. Навальному отказано, потому что он не может быть организатором публичного мероприятия. Рубанову - это идентичная заявка с теми же требованиями и по идентичному маршруту - ему предложено перенести (акцию - прим. ТАСС) на проспект Сахарова либо на улицу Перерва", - сказали в пресс-службе.
Ранее, как сообщал ТАСС, Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение акции 12 июня. Он планировал провести шествие на тему борьбы с коррупцией с 14:00 до 17:00 от площади Тверская Застава по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской и митинг напротив дома № 2 по улице Охотный Ряд. Заявленная численность участников публичного мероприятия - до 15 тыс. человек.
В пресс-службе департамента пояснили, что в марте 2017 года Навальный привлекался к ответственности за административные правонарушения по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции <...>" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" КоАП РФ. На основании закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" лицо, привлекавшееся к административной ответственности за правонарушения по данным статьям КоАП РФ, не может быть организатором публичного мероприятия.
Соответствующая информация доведена до сведения Навального, подчеркнули в департаменте.