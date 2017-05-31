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Власти Москвы отказали Навальному в согласовании проведения митинга 12 июня

Политика
31 мая, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Как сообщили в мэрии, оппозиционеру отказано, "потому что он не может быть организатором публичного мероприятия"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в согласовании заявки на проведение акции 12 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Было две заявки от организатора Навального и организатора (Романа) Рубанова. Навальному отказано, потому что он не может быть организатором публичного мероприятия. Рубанову - это идентичная заявка с теми же требованиями и по идентичному маршруту - ему предложено перенести (акцию - прим. ТАСС) на проспект Сахарова либо на улицу Перерва", - сказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщал ТАСС, Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение акции 12 июня. Он планировал провести шествие на тему борьбы с коррупцией с 14:00 до 17:00 от площади Тверская Застава по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской и митинг напротив дома № 2 по улице Охотный Ряд. Заявленная численность участников публичного мероприятия - до 15 тыс. человек.

В пресс-службе департамента пояснили, что в марте 2017 года Навальный привлекался к ответственности за административные правонарушения по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции <...>" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" КоАП РФ. На основании закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" лицо, привлекавшееся к административной ответственности за правонарушения по данным статьям КоАП РФ, не может быть организатором публичного мероприятия.

Соответствующая информация доведена до сведения Навального, подчеркнули в департаменте.

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