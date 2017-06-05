Песков: энергетика Трампа помогла ему выиграть выборы в США

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Необычная энергетика Дональда Трампа нашла отклик в сердцах избирателей и помогла ему выиграть президентскую гонку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Владимира Путина о Трампе: "перебирает мужик".

"Там из контекста абсолютно четко было понятно. Речь шла именно о предвыборной кампании, речь шла о том, что, естественно, как и все в мире, наши СМИ были достаточно активны, показывали и выступления Трампа, и фрагменты его общения с предвыборной аудиторией и так далее, - сказал Песков. - Президент как раз имел ввиду, что внутренняя энергетика тогда кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов и как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю".

Ранее в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума глава российского государства много говорил о попытках Запада "переложить все с больной головы на здоровую". "А проблема не в нас, проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема, - сказал Путин. - Команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну, перебирает мужик, но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку". Президент РФ добавил, что команда другого кандидата на пост США при этом просчиталась и не смогла признать свою ошибку.