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Песков: энергетика Трампа помогла ему выиграть выборы в США

Политика
5 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Таким образом, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание Владимира Путина о Дональде Трампе: "перебирает мужик"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Необычная энергетика Дональда Трампа нашла отклик в сердцах избирателей и помогла ему выиграть президентскую гонку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Владимира Путина о Трампе: "перебирает мужик".

"Там из контекста абсолютно четко было понятно. Речь шла именно о предвыборной кампании, речь шла о том, что, естественно, как и все в мире, наши СМИ были достаточно активны, показывали и выступления Трампа, и фрагменты его общения с предвыборной аудиторией и так далее, - сказал Песков. - Президент как раз имел ввиду, что внутренняя энергетика тогда кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов и как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю".

Ранее в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума глава российского государства много говорил о попытках Запада "переложить все с больной головы на здоровую". "А проблема не в нас, проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема, - сказал Путин. - Команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну, перебирает мужик, но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку". Президент РФ добавил, что команда другого кандидата на пост США при этом просчиталась и не смогла признать свою ошибку.

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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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