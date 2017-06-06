Лавров: ряд стран ЕС и США одержимы идей "освоения Балкан"

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. США и ряд стран ЕС одержимы задачей очередного "освоения Балкан".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы уже высказывались по поводу затягивания Черногории в НАТО. Наши западные коллеги, прежде всего США и ведущие страны ЕС, одержимы задачей очередного "освоения Балкан", - сказал Лавров. - Планы ЕС на этот счет имеются. Есть переговорные процессы, включающие Сербию, в том числе Косово, Македонию, Черногорию".

"Геополитический проект"

Вступление Черногории в НАТО - это чистой воды геополитический проект, навязанный стране в обмен на русофобские настроения, сказал Лавров.

"В обмен на лояльность Черногории антироссийской политике, ей навязали еще и членство в НАТО, - указал он. - Это тенденция, которая возвращает нас к политике разделительных линий".

"Это чистой воды геополитический проект, - подчеркнул министр. - Он не укрепляет безопасность НАТО. Это очевидно. Безопасность Черногории он тоже ни на йоту не укрепляет, потому что Черногории никто не угрожал и не будет угрожать".