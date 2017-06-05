МИД РФ: продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает сожаление

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В свете враждебной линии властей Черногории Россия оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности.
Об этом заявили в МИД РФ в связи с формальным завершением процедуры присоединения Подгорицы к НАТО.
"Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы", - отмечают в Москве.
"Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление, - говорится в комментарии. - В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие".
"Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне", - подчеркнули в министерстве.
Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Россия "предприняла симметричные шаги в августе 2015 года", напомнили в МИД РФ.