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МИД РФ: продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает сожаление

Политика
5 июня, 18:29 UTC+3 МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В свете враждебной линии властей Черногории Россия оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности.

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Об этом заявили в МИД РФ в связи с формальным завершением процедуры присоединения Подгорицы к НАТО.

"Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы", - отмечают в Москве.

"Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление, - говорится в комментарии. - В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие".

"Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне", - подчеркнули в министерстве.

Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Россия "предприняла симметричные шаги в августе 2015 года", напомнили в МИД РФ.

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