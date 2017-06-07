РФ предлагает НАТО заняться серьезным обсуждением военно-политической безопасности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва предлагает заняться в Совете Россия - НАТО серьезным обсуждением в сфере военно-политической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо.

"Вместо того, чтобы обмениваться односторонними заявлениями, к чему склоняются наши натовские партнеры на данном этапе, мы предлагаем в Совете Россия - НАТО заняться серьезным обсуждением нынешнего состояния дел в сфере военно-политической безопасности", - сказал он.

Глава российского МИД выразил мнение, что необходимо "посмотреть с фактами и картами и в руках на то, как сейчас соотносится нынешняя ситуация с тем, что стороны обязались вместе делать, когда подписывали основополагающий акт Россия - НАТО".

Он также отметил, что деятельность НАТО в приграничных с Россией регионах "остается серьезным дестабилизирующим фактором".