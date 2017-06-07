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Лавров: эксперты "нормандской четверки" в ближайшее время обсудят дорожную карту

Политика
7 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Разработка "дорожной карты" по Донбассу ведется по линии экспертов лидеров "нормандской четверки" в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами на встрече в Берлине 19 октября 2016 года

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Эксперты "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в ближайшее время обсудят составление "дорожной карты" по выполнению минских договоренностей. Об этом заявил  глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо.

"Буквально в ближайшие дни эксперты продолжат работу над составлением "дорожной карты" по выполнению минских договоренностей, - сказал он. - Надеюсь, что на Киев будет оказано соответствующее воздействие".

"Сегодня мы рассказали о том, как конкретно, повседневно Россия работает в рамках и нормандского формата, и Контактной группы, чтобы обеспечить искомый результат, - отметил Лавров. - Воздействуем в соответствующем направлении на наших партнеров в Донецке и Луганске в контексте работы Контактной группы. Исходим из того, что на украинские власти другие участники нормандского формата - Германия и Франция - будут оказывать эффективное воздействие, не допуская искусственного торможения выполнения обязательств Киева, которое мы сейчас наблюдаем".

Разработка "дорожной карты" по Донбассу ведется по линии экспертов лидеров "нормандской четверки" в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами четырех стран на встрече в Берлине 19 октября 2016 года.

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