В "Единой России" предупредили Transparency о последствиях за клевету о Поклонской

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предупредил в среду организацию Transparency International о возможных серьезных последствиях в рамках статьи Уголовного кодекса РФ о клевете в случае, если опубликованная ею информация о депутате Госдумы Наталье Поклонской окажется неподтвержденной.
Ранее в Transparency International заявили, что Поклонская не сообщила в своей декларации о доходах о якобы имеющейся у нее квартире в Донецке.
"Если все это окажется неправдой, то клевета - это очень серьезная статья. Если дальше все будет углубляться, и в организации Transparency International не докажут то, о чем заявляют, они могут проиграть, и им может быть очень тяжело", - подчеркнул в среду ТАСС Шхагошев, возглавляющий в нижней палате внутрифракционную группу единороссов, в которую входит Поклонская. Он считает также, что у обеих сторон в этой ситуации есть "уникальная возможность в рамках законодательства выяснить между собой уже до конца отношения".
По мнению парламентария, Transparency International со своей стороны явно занимается саморекламой. "Конечно, эта организация как может себя сейчас пиарит - это однозначно, потому что обращаться, например, к председателю Госдумы (с требованием) лишить мандата депутата, основываясь лишь на голой информации, - по-другому это назвать нельзя", - заявил он. При этом Шхагошев подчеркнул, что "Поклонская подала декларацию, у неё все в порядке по этому вопросу, а все псевдорасследования выглядят больше как месть в ее сторону".
Ранее в среду Поклонская опровергла сообщения о том, что у нее якобы есть незадекларированная квартира в Донецке.
В конце мая депутат, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".