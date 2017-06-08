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ВЦИОМ: деятельность президента РФ одобряет 81% россиян

Политика
8 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Рейтинг доверия президенту составляет 48,1%, в тройку лидеров также вошли министр обороны Сергей Шойгу (16,6%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,9%)

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряет 81% россиян, а рейтинг доверия главе государства составляет 48,1%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте центра.

"В рейтинге доверия политикам устойчиво лидирует Владимир Путин - в последние две недели его показатель находится на отметке 48,1%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

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В первую тройку политиков, которым россияне доверяют в большей степени, входят министр обороны Сергей Шойгу (16,6%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,9%). Лидером "антирейтинга" доверия остается председатель ЛДПР Владимир Жириновский: не доверили бы ему решение важных государственных вопросов 24,6% граждан.

В то же время показатель одобрения деятельности президента уже более полугода не опускается ниже 80%, по среднему значению за 29 мая - 4 июня он составил 81,1%, отмечает ВЦИОМ. "Работу премьер-министра, по данным за тот же период, положительно оценили 51,0% (показатель начал постепенно снижаться в марте), правительства - 55,9% респондентов", - сообщается в релизе.

Рейтинги парламентских партий

Электоральный рейтинг "Единой России", согласно опросам ВЦИОМ, в течение нескольких месяцев находится на уровне 47-49%. По среднему значению за неделю 29 мая - 4 июня он составил 48,4%.

Среди других парламентских партий серьезных колебаний электоральных показателей также не наблюдается, указывают социологи. По данным ежедневных опросов "ВЦИОМ-Спутник", в последнюю неделю декларируемая поддержка ЛДПР составила 12,0%, КПРФ - 9,5%, "Справедливой России" - 4,4%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно, каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах. За неделю объем выборки составляет 4200 человек.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Жириновский, Владимир Вольфович
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