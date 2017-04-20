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TIME включил Владимира Путина в список 100 наиболее влиятельных людей

Общество
20 апреля, 16:49 дата обновления: 20 апреля, 17:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В номинацию "Лидеры" также попали имена Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Терезы Мэй и Нарендры Моди
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© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент России Владимир Путин включен в ежегодно составляемый журналом TIME список "100 наиболее влиятельных людей" (100 Most Influential People) в номинации "Лидеры".

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В этот же раздел включены имена президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"В ежегодный список "100 наиболее влиятельных людей" вошли те, кто добился признания и известен своими достижениями, - отметил TIME. - Как и в прошлые годы, в перечне президенты и премьер-министры, руководители корпораций и известные персоны, а также те, кто не столь известен общественности, но обладает упорством, изобретательностью и амбициями, кто проявляет гениальность в решении проблем, которые ранее никто не мог решить".

"Титаны" и "Пионеры"

В раздел "Титаны" в 2017 году журнал TIME включил имена главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, создателя сервиса Spotify Дэниела Ика, основателя Amazon Джеффа Безоса, а в раздел "Пионеры" - дочь президента США Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, телеведущую компании TBS Саманту Би, освещающую роль женщин в американской политике, и генерального прокурора штата Вашингтон Роберта Фергюсона, оспорившего в суде указ президента Трампа о мерах по ограничению иммиграции.

"Артисты" и "Кумиры"

Список наиболее известных артистов, по версии журнала, возглавила Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд" (La La Land) и получившая за эту роль премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". В него включены также писатель Колсон Уайтхэд, автор исторической книги "Подпольная железная дорога" о борьбе с рабством в США, Дональд Гловер, постановщик телесериала "Атланта" (Atlanta), певица Алисия Киз, основавшая фонд помощи детям Keep a Child Alive.

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Американская гимнастка Симона Байлз, которая на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро стала четырехкратной чемпионкой, писательница Маргарет Этвуд, снискавшая известность своими книгами о борьбе женщин за равноправие, а также Джон Льюис, один из тех, кто стоял в 1960-х годах у истоков движения за гражданские права темнокожих американцев, включены в список имен в разделе "Кумиры".

TIME впервые опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят те люди, чьи действия оказывают наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него могут включать также различные организации, объединения и собирательные образы. Выбор редакции относительно того, кто являются самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.

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