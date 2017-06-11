Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть Россию

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента США с призывом обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева - это попытка задеть Россию и "качнуть ситуацию" в стране, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева - это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране. Амриев на пресс-конференции заявил, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. Наши силовые структуры работают, опираясь исключительно на закон", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава республики призвал США прекратить попытки вмешательства в дела России и вместо этого освободить заключенных из своих тюрем.

"От вашей демократии полмира захлебывается в крови. Все ваши правозащитные институты - апофеоз лицемерия. Если властям США так "не все равно", то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше "великодушие" и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем", - добавил Кадыров.

Российский боец MMA Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов, которые обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Он был задержан в Белоруссии и передан России, в ночь на 10 июня спортсмена отпустили из полиции в Грозном под подписку о невыезде. На пресс-конференции Амриев заявил, что никакой опасности для него и его родственников в Чечне нет.