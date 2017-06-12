Кандидат от КПРФ стал кандидатом на пост губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ, член совета директоров "Плюс банка" Алексей Парфенов, вслед за врио губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым получил удостоверение кандидата на должность главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Евгений Куйвашев в понедельник получил удостоверение кандидата. Члены областного отделения "Единой России" 10 июня приняли решение выдвинуть Куйвашева в качестве кандидата на пост главы региона.

"Кандидат от КПРФ вслед за врио губернатором получил удостоверение кандидата на пост губернатора Свердловской области. Выдача удостоверений кандидатам от других политических партий в понедельник не планируется", - отметили в пресс-службе.

По данным первого секретаря Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, кандидат от КПРФ предлагает решение главного вопроса - наполнения бюджета. Сделать это возможно только после восстановления промышленного потенциала области, считает Парфенов. Именно для этого на следующей неделе фракция КПРФ внесет в Законодательное собрание Свердловской области закон "О развитии промышленности". Принятие этого закона и возрождение производства области - главные программные пункты Парфенова, подчеркнул Ивачев.

Как сообщалось, облизбирком также принял документы от кандидатов в губернаторы Дмитрия Сергина, выдвинутого от Российской партии пенсионеров за справедливость, и Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России". Сейчас Сергин является депутатом Екатеринбургской городской думы. Ионин - депутат Законодательного собрания Свердловской области, секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России".

От ЛДПР кандидатом на пост губернатора стал депутат Госдумы от региона Игорь Торощин. О намерении участвовать в выборах губернатора ранее заявляли воспитательница из Кургана Евгения Чудновец и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но пока их кандидатуры не утверждены партиями. Как сообщалось ранее, участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.