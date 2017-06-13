Кремль следит за инициативами о новых санкциях против РФ и оценивает их негативно

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В Кремле следят за новыми инициативами сенаторов США о санкциях против России и относятся к ним негативно.
"Негативная (реакция у Кремля на такие предложения)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ее (ситуацию с инициативами на этот счет) отслеживаем", - добавил он.
Ранее два американских сенатора - председатель банковского комитета Сената Конгресса США Майк Грапо (от штата Айдахо) и старший демократ в комитете Шеррод Браун (от штата Огайо) - предложили ужесточить санкционный режим в отношении России в связи с событиями на востоке Украины и в Сирии, а также приписываемым Москве вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов. Как сообщило агентство Bloomberg, сенаторы подготовили проект закона, предусматривающий введение дополнительных санкций против таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт. Документ "призван усилить и структурировать режим" антироссийских санкций, пояснило агентство.