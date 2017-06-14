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Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной

Политика
14 июня, 4:33 дата обновления: 14 июня, 4:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Президент также отметил, что немногие страны мира сейчас не только обладают, но и пользуются своим суверенитетом, Россия входит в их число

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© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Некоторые лица в США очень хотят того, чтобы Россия оказалась поверженной, однако такого мнения придерживаются не все американцы. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

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Стоун продемонстрировал российскому лидеру американский журнал Foreign Affairs, на обложке которого нарисован израненный медведь с подписью: "Россия Путина. В нокдауне, но не в нокауте" (Putin's Russia down but not out). Режиссер отметил, что издание выражает точку зрения американских властей, и многие эксперты, статьи которых опубликованы в журнале, выражают обеспокоенность по поводу ситуации в РФ.

Путин, указывая на обложку, заявил: "Вот кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты". "Но это не соответствует действительности. И те, кто об этом пишут, знают об этом", - подчеркнул российский лидер.

В ответ на реплику режиссера, напомнившего, что в Вашингтоне прислушиваются к Foreign Affairs, Путин указал: "Вы знаете, разные люди есть, я думаю, и в Европе, и в Штатах. Разные люди с разными мнениями".

"Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, 30, 50 лет вперед, думают о проблемах и угрозах и по-другому относятся к России. А есть люди, которые живут только от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах", - пояснил российский лидер.

Президент отметил, что немногие страны мира сейчас не только обладают, но и пользуются своим суверенитетом, Россия входит в их число.

По мнению Путина, "сегодня нет ничего необычного" в том, что времена меняются и теперь уже действующие или бывшие американские разведчики, например Эдвард Сноуден, ищут убежища на территории РФ. "Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия - демократическое государство и суверенная страна", - отметил президент.

"С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большое преимущество", - подчеркнул Путин.

"Страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно по пальцам пересчитать. А многие обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они по собственной инициативе ограничили свой суверенитет", - пояснил глава государства.

 

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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