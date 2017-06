Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Некоторые лица в США очень хотят того, чтобы Россия оказалась поверженной, однако такого мнения придерживаются не все американцы. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

Стоун продемонстрировал российскому лидеру американский журнал Foreign Affairs, на обложке которого нарисован израненный медведь с подписью: "Россия Путина. В нокдауне, но не в нокауте" (Putin's Russia down but not out). Режиссер отметил, что издание выражает точку зрения американских властей, и многие эксперты, статьи которых опубликованы в журнале, выражают обеспокоенность по поводу ситуации в РФ.

Путин, указывая на обложку, заявил: "Вот кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты". "Но это не соответствует действительности. И те, кто об этом пишут, знают об этом", - подчеркнул российский лидер.

В ответ на реплику режиссера, напомнившего, что в Вашингтоне прислушиваются к Foreign Affairs, Путин указал: "Вы знаете, разные люди есть, я думаю, и в Европе, и в Штатах. Разные люди с разными мнениями".

"Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, 30, 50 лет вперед, думают о проблемах и угрозах и по-другому относятся к России. А есть люди, которые живут только от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах", - пояснил российский лидер.

Президент отметил, что немногие страны мира сейчас не только обладают, но и пользуются своим суверенитетом, Россия входит в их число.

По мнению Путина, "сегодня нет ничего необычного" в том, что времена меняются и теперь уже действующие или бывшие американские разведчики, например Эдвард Сноуден, ищут убежища на территории РФ. "Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия - демократическое государство и суверенная страна", - отметил президент.

"С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большое преимущество", - подчеркнул Путин.

"Страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно по пальцам пересчитать. А многие обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они по собственной инициативе ограничили свой суверенитет", - пояснил глава государства.