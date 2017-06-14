МИД РФ глубоко обеспокоен обострением ситуации в Донбассе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия глубоко обеспокоена обострением ситуации в Донбассе за последние месяцы, значительному росту жертв среди гражданского населения. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя очередной доклад ООН наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

"Выражаем глубокую озабоченность резким обострением ситуации в Донбассе, в результате которого количество жертв среди гражданского населения за отчетный период возросло на 48 процентов: 36 человек погибли и 157 были ранены, - отметили в российском дипведомстве. - Поддерживаем призыв сотрудников наблюдательной миссии к сторонам в конфликте четко выполнять соглашение о прекращении огня. Разделяем обеспокоенность ооновцев непрекращающимся обстрелом объектов гражданской инфраструктуры, в частности систем водоснабжения и подачи электроэнергии, школ и больниц, что идет вразрез с международными обязательствами Киева по защите гражданских лиц".

"В этой связи вновь всецело поддерживаем рекомендации наблюдательной миссии о необходимости неукоснительного соблюдения Минских договоренностей", - добавили в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили политически ангажированный характер части доклада. "Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа, - указали в министерстве. - Хотели бы также напомнить, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерна".

Блокада Донбасса

Особое внимание в МИД РФ обратили на раздел доклада, посвященный экономической блокаде Донбасса. "Разделяем тревогу наблюдательной миссии относительно бесчеловечных дискриминационных действий официального Киева в части социально-экономической блокады Донбасса, - продолжили в МИД РФ. - Введенные в 2016 году так называемые процедуры верификации уже лишили более 400 тыс. украинцев их законных пенсий, а новые правила пересечения линии соприкосновения не только ведут к существенному ограничению свободы передвижения на Украине и дальнейшему разделению семей, но и ежемесячно подвергают более 900 тыс. человек реальной смертельной опасности при пересечении внутренней границы".

"За гранью рационального остаются запреты правительства Украины на перемещение грузов через линию соприкосновения, что ведет не просто к закрытию предприятий, но и потере тысячами людей источников дохода и средств к существованию", - указали в министерстве.

Похищения и давление на СМИ

В министерстве также отметили часть доклада, посвященную ситуации с обеспечением прав человека на Украине. "Крайнюю озабоченность вызывают данные наблюдательной миссии о новых случаях незаконного или произвольного лишения свободы, насильственных исчезновений, систематического использования СБУ пыток для получения признательных показаний от задержанных по подозрению в причастности к конфликту в Донбассе, - указали в министерстве. - Согласны с ООН, что отсутствие должного расследования украинскими властями упомянутых преступлений способствует распространению безнаказанности в стране в целом".

В МИД РФ также обратили внимание на содержащиеся в докладе выводы об отсутствии улучшений в работе украинской системы правосудия и прогресса в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года. "Ожидаем, что наблюдательная миссия будет добиваться недопущения ограничений свободы выражения мнения и давления на СМИ на Украине за так называемую пророссийскую риторику, требовать от Киева создания безопасных условий работы в стране для журналистов", - добавили в министерстве.

"Убеждены, что перед ООН и правозащитным сообществом стоит задача добиться от Киева неукоснительного соблюдения международных правозащитных обязательств и норм международного гуманитарного права, а также добросовестного выполнения Минских договоренностей, что призвано способствовать достижению устойчивого мира в этой стране", - отметили в МИД РФ.