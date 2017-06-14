Песков не стал уточнять, поступило ли поздравление из США с Днем России

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, поступило ли в Москву поздравление из США с Днем России.
"Поздравления идут по дипломатическим каналам", - пояснил журналистам представитель Кремля.
Поэтому он посоветовал адресовать МИД РФ вопрос о поздравлении США.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США. Как пояснили ТАСС в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольство США" и не распространяются Госдепартаментом публично.