Путин назвал диалог с Обамой по Украине полезным и неконфронтационным

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент России Владимир Путин в одной из бесед с режиссером Оливером Стоуном, состоявшихся во времена, когда Белый дом возглавлял Барак Обама, подчеркнул, что его диалог с экс-президентом США о событиях на Украине был не сердечным, но и "совсем не конфронтационным". Соответствующий фрагмент документального фильма "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) американского кинематографиста был обнародован в среду.

На просьбу рассказать о контактах с Обамой, Путин ответил: "Мы, можно сказать, в общем-то, постоянно были в контакте по телефону". "Но согласия не было?" - поинтересовался Стоун и в ответ услышал: "Нет. У нас разные были оценки, да и сейчас они разные, по поводу причин кризиса на Украине и его хода".

Далее президент России подтвердил, что диалог с Обамой не прерывался, и буквально несколькими днями ранее состоялся очередной разговор. "Обсуждали проблемы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и Украину", - уточнил он.

На вопрос о том, можно ли считать этот диалог "сердечным", Путин ответил: "Нет. Он носит деловой" характер. Но при этом добавил, что "диалог все-таки такой заинтересованный, неконфронтационный совсем".

Американский президент "все-таки думает, оценивает ситуацию", - продолжал российский лидер. И констатировал: "Это полезный диалог".

В заключение этого отрывка беседы Путин подтвердил, что они с Обамой были на "ты", называли друг друга "Барак и Владимир".

Рекламный ролик, посвященный очередной серии фильма, телеканал Showtime разместил в среду вечером на видеосервисе Youtube.