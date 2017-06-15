Путин сомневается в возможности оспорить итоги выборов в США 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Результаты президентских выборов в США 2016 года, на которых победил республиканец Дональд Трамп, оспорить нельзя. Убежденность в этом высказал президент России Владимир Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.
Фрагмент беседы разместил ресурс Salon.com. Он содержит ответы Путина в переводе на английский язык.
"Я не думаю, что кто-нибудь сможет оспорить исход этих выборов", - приводит ресурс слова президента РФ. Он считает, что уступившей республиканцам Демократической партии "следовало извлечь уроки" из того, что они сделали и как выстроили свою предвыборную кампанию. Демократам "не следовало сваливать вину" за свое поражение на кого-то за пределами США, отметил глава российского государства.
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США 12 июня и завершится 15 июня.